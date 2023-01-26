В РПЦ предложили запретить проводить аборты без медпоказаний и согласия супруга

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Священник Федор Лукьянов рассказал, что патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила ввести норму, согласно которой для аборта женщине нужно будет согласие ее супруга. Об этом сообщает ТАСС.

"Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа", – сказал председатель комиссии Лукьянов.

По его словам, до аборта с женщиной необходимо проводить психологическое консультирование, ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода. Священник заявил, что эти меры надо ввести на законодательном уровне.

Лукьянов добавил, что к медицинским показаниям специалисты должны отнести угрозу здоровья матери. Он также указал на необходимость предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное прерывание беременности и ее рекламу. По его словам, частные клиники чаще всего нарушают все законы и проводят аборты даже в день обращения.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости исключить аборт из списка услуг частных клиник в России. По его словам такие медучреждения наживаются на "горе женщины".

"По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет те важные "антиабортные" ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви", – добавил патриарх Кирилл.

Он также призвал усилить на законодательном уровне социальную защиту женщин с первых дней беременности. В частности, патриарх Кирилл предложил увеличить декретный отпуск будущим матерям. Он уточнил, что женщина должна получать поддержку государства с самого начала беременности.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскритиковала идею запрета абортов без согласия мужа. Врач отметила, что подобные действия нарушат принцип врачебной тайны.

"Это может быть только решением женщины. А как вообще определять мужа в таком случае? Врач должен проводить следственные действия, чтобы выяснить, от кого эта беременность?", – сказала Милютина.

По словам гинеколога, рекомендация РПЦ выглядит странно и вряд ли будет исполнена в жизни. Однако она отметила, что решение о прерывании беременности не должно приниматься сразу, врач должен предварительно проводить беседы с пациенткой.

Ранее в Госдуме высказались за выдачу родовых сертификатов отказавшимся от абортов. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев выступил с этой инициативой во время обсуждения законопроекта, касающегося возможного рассмотрения заявления об использовании средств маткапитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.

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