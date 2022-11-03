На "Госуслугах" появился сервис по оформлению пособий по беременности и родам

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Минцифры России и Пенсионный фонд запустили сервис, на котором лишившиеся работы из-за закрытия предприятия женщины смогут оформить пособие беременности и родам в онлайн-режиме, говорится на сайте министерства.

"Услугу может получить беременная или родившая женщина, а также женщина, усыновившая одного или нескольких детей до 3 месяцев, если она потеряла работу в связи с ликвидацией организации ", – отмечается в сообщении. Кроме того, требуется встать на учет в службу занятости в течение 12 месяцев.

Пособие могут назначить, если увольнение произошло по причине ликвидации организации, закрытия ИП, прекращения полномочий нотариуса частной практики, прекращения статуса адвоката, прекращения деятельности иными физлицами, чья деятельность лицензирована.

Обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В сообщении также указана подробная инструкция по оформлению. Минцифры напомнило, что если каких-то сведений не будет хватать, то их необходимо предоставлять в отделение ПФР лично, соответствующее уведомление придет в личный кабинет.

30 сентября стало известно, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 12,4%, до 23 011 рублей. Для работающих родителей пособие назначается без заявления. Безработные родители могут оформить его до конца 2022 года в ПФР, а с 2023 года – в Социальном фонде России.



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