Юрист рассказала, как правильно подготовиться к уходу в декрет

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Доцент факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, как правильно подготовиться к уходу в декрет. Об этом сообщает Life.ru.

Юрист обратила внимание на то, что декрет включает в себя два вида отпуска:

отпуск по беременности и родам – может взять только беременная женщина на сроке 30 либо 28 недель;

отпуск по уходу за ребенком до полутора или трех лет – может оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники.

Дзгоева подчеркнула, что на сроке 28–30 недель уже можно оформлять электронный больничный, в котором врач и бухгалтер должны сделать свои отметки, после чего можно рассчитать размер пособия.

"Пособие по беременности и родам с 2021 года платит Фонд социального страхования напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, его выплачивают органы соцзащиты по месту жительства", – уточнила эксперт.

Юрист отметила, что средства перечисляются автоматически, никакие дополнительные документы не нужны. Расчет выплаты осуществляется следующим образом:

доходы за два календарных года делятся на количество дней в периоде и умножаются на число дней декрета;

средний заработок за каждый год не должен превышать предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС за конкретный год;

после подачи документов руководитель должен оформить приказ о выходе сотрудницы в декрет.

70 дней, если роды прошли без осложнений;

86 дней при возникновении проблем, включая необходимость проведения кесарева сечения;

110 дней при рождении двух и больше детей;

124 дня, когда многоплодная беременность определена при родах;

156 дней, если ребенок родился раньше срока с 22-й до 30-й недели беременности;

194 дня, если роды были преждевременными с 22-й до 28-й недели беременности, когда родились двое или больше детей.

заявление на выход в декрет;

заявление о назначении пособия.

Дзгоева рассказала, что продолжительность отпуска по беременности может быть разной:В свою очередь, отпуск по уходу за ребенком начинается сразу после отпуска по беременности и родам. Юрист предупредила, что для его оформления потребуется два документа:Однако есть некоторые особенности, если отпуск берется на супруга. Для этого нужна справка о неиспользованном отпуске в Пенсионном фонде или бухгалтерии по месту работы. Этот документ муж должен предъявить на работе вместе со свидетельством о рождении ребенка.

Если отпуск берут другие родственники, справку о неиспользованном отпуске предоставляют оба родителя.

Дзгоева сделала акцент на том, что работодатель не может уволить сотрудника, который находится в декрете.

Ранее стало известно, что единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличатся в 2023 году.

Отмечалось, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 12,4%, до 23 011 рублей. Получить его могут все семьи, независимо от доходов. Комплексная оценка нуждаемости здесь не применяется.

Для работающих родителей пособие назначается без заявления. Безработные родители могут оформить его до конца 2022 года в ПФР, а с 2023 года – в Социальном фонде России. Обратиться за выплатой можно в течение полугода после рождения ребенка.



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