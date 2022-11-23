В ГД выступили за предоставление маткапитала несовершеннолетним матерям

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Несовершеннолетним будущим матерям следует позволить закончить школу, получить образование и оформить материнский капитал, считает глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.

По ее словам, следует дать возможность сохранить ребенка, при этом обеспечить будущую мать материальной поддержкой. Также помощь может быть и другого рода, например в качестве услуг патронажной сестры, которая сможет заниматься с детьми и облегчать жизнь юных мам, сообщает News.ru.

Останина считает, что поддержка молодым матерям просто необходима, ведь сама мать в этой роли все еще является ребенком. Так или иначе забота о них ляжет на плечи родителей, подчеркнула она. Поэтому после рождения ребенка семья автоматически может стать многодетной, а они, как известно, получают многие преференции.

"Может быть, материнский капитал поможет принять решение оставить ребенка", – заключила Останина.

До этого российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву оценить целесообразность введения запрета на проведение аборта девушкам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей.

В свою очередь, Останина подчеркнула, что запретами в данном вопросе проблемы не решить.

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