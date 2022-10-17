В России выросли продажи средств для потенции и противозачаточных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выросли продажи противозачаточных, средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

За третий квартал россияне купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции. Это на 88%, больше, чем за такой период прошлого года, и на 19% – чем за предыдущие три месяца.

На лекарства от эректильной дисфункции с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 миллиарда рублей. За год траты выросли на 75%, а по сравнению с предыдущим кварталом – на 19%.

Противозачаточных в России за три месяца купили 4 миллиона упаковок, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% больше, чем в прошлом году. Затраты на эти средства с 2021 года увеличились на 35%, а по сравнению с предыдущим кварталом – на 7%.

Эксперты сопоставили информацию о продажах с данными Росстата по итогам переписи населения 2020 года. В итоге, в среднем в стране на 10 тысяч взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок средств для повышения потенции. Лидируют по этому показателю такие регионы, как Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Камчатский край и Москва.

На 10 тысяч взрослых женщин в России в среднем пришлось 976 проданных пачек противозачаточных. Среди регионов лидирует Амурская область, Карелия и Забайкальский край. Эксперты посчитали, что при таком спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции – более чем на год.

Ранее член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин заявил, что в России зафиксировано уменьшение количества сделанных с помощью операций абортов. Однако в случае с медикаментозными абортами ситуация остается неуправляемой. Он уточнил, что чаще всего аборты делают женщины в возрасте от 25 до 39 лет.

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