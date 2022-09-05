В РФ удалось снизить число "медицинских" абортов

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В России зафиксировано уменьшение количества сделанных с помощью операций абортов, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.
"Мы снизили практически на 250 (тысяч. – Прим. ред.), а, может, и более сейчас, потому что каждый год это снижается, количество, так скажем, медицинских абортов… Все равно количество медицинских абортов где-то в пределах 450, 420, 360 (тысяч. – Прим. ред.), тут есть разная статистика Росстата", – приводит РИА Новости его слова.
Однако в случае с медикаментозными абортами ситуация остается неуправляемой.
Аполихин уточнил, что чаще всего аборты делают женщины в возрасте от 25 до 39 лет.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что законопроект о выводе абортов по немедицинским показателям из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется осенью внести на рассмотрение в Госдуму.
Он также назвал бессовестными тех, кто выскажется против принятия данного законопроекта.
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