Эксперт оценил инициативу ввести выплату за рождение третьего и последующих детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко оценил предложение выплачивать 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщает радио КП.
Он объяснил, что это будет единоразовая выплата, которую можно будет использовать как на получение образования, так и на улучшение жилищных условий.
"Речь идет о многодетном семейном капитале, это давно обсуждается в разных экспертных кругах, но вопрос сейчас просто кардинально назрел, потому что мы видим ухудшение демографической ситуации, и поддержка многодетных сегодня является этим демографическим окном возможностей, которым мы просто обязаны воспользоваться", – уточнил эксперт.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время практически вся социальная поддержка сосредоточена на первенцах и вторых детях, а для многодетных есть лишь субсидия в размере 450 000 рублей, которая положена при рождении 3 и последующих детей, если у семьи есть ипотека.
При этом, как подчеркнул Рыбальченко, данная мера все равно является ограниченной, так как ипотеку может взять не каждая многодетная семья. Поэтому, по словам эксперта, необходимо подумать об использовании того демографического репродуктивного потенциала, который на сегодня в РФ находится именно в возрастах у женщин старше 30 лет.
"Я считаю, что это для нас последний шанс перезагрузить демографическую политику и вывести низкий пик рождаемости на рост и в дальнейшем на перспективу выхода на более высокий суммарный коэффициент рождаемости", – заключил Рыбальченко.
Он подчеркнул, что подобная мера будет работать, об этом свидетельствует и успешный опыт Сахалинской области, где уже осуществили такую программу.
С инициативой выплачивать семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей выступила накануне Общественная палата РФ.
Отмечалось, что, согласно экспертной оценке, за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей.
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