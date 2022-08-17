В России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение третьего ребенка

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Общественная палата РФ предложила выплачивать семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом со ссылкой на главу профильной комиссии ОП Сергея Рыбальченко сообщает газета "Известия".

По его словам, данная инициатива направлена руководителю рабочей группы "Социальная политика" Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

Рыбальченко отметил, что, согласно экспертной оценке, за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей.

"Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но, с учетом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, мы предлагаем ввести ее сразу во всех регионах как федеральную", – сказал он.

Также сообщается, что в Общественной палате считают необходимым повысить до уровня прожиточного минимума размер ежемесячного пособия для беременных. Речь идет о тех, кто ждет третьего или последующих детей, а также о будущих мамах от 30 лет. При этом материальное положение семьи учитываться не будет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что осенью на рассмотрение нижней палаты парламента планируется внести законопроект о выводе абортов по немедицинским показателям из системы обязательного медицинского страхования.