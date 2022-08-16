В ГД предложили учредить звание для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детей в семье воспитывает не только мать, но и отец. Поэтому в России необходимо учредить звание "Геройская семья". Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ по вопросам семьи Виталий Милонов в разговоре с "Лентой.ру".
Речь идет о семьях, являющихся многодетными.
По словам депутата, звание поможет подчеркнуть важность того, что ребенок должен расти в полной семье.
"Все-таки "Отец-герой", "Мать-героиня" – это хорошо, но лучше всего, когда идет разговор о героической семье – это тот идеал, к которому мы должны стремиться", – сказал Милонов.
Депутат также заявил, что мотивировать родителей к рождаемости можно дополнительными региональными льготами или поощрениями.
Ранее Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в РФ. Президент поручил установить звание для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ.
Для женщин, удостоенных такого звания, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Позже член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала возрождение звания "Мать-героиня" в РФ. Она уточнила, что это звание может быть присвоено, когда младшему из детей исполнится один год.
При этом Бессараб выразила мнение, что "Мать-героиня" действительно является почетным званием, которое всегда оценивалось на уровне "Героя России".
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