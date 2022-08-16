В ГД поддержали возрождение звания "Мать-героиня" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возрождение звания "Мать-героиня" в РФ. Об этом сообщает RT.
"Я думаю, что это не последние еще льготы и преференции для такого высокого и почетного звания "Мать-героиня", которое учреждено указом президента", – отметила Бессараб.
Она уточнила, что это звание может быть присвоено, когда младшему из детей исполнится один год. При этом Бессараб выразила мнение, что "Мать-героиня" действительно является почетным званием, которое всегда оценивалось на уровне "Героя России".
"Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание "Матери-героини", – заключила член комитета Госдумы.
Накануне Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в Российской Федерации. Согласно документу, его может получить женщина, являющаяся россиянкой, родившая и воспитавшая 10 и более детей, которые также являются гражданами РФ.
Для женщин, удостоенных такого звания, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: