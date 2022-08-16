В ГД поддержали возрождение звания "Мать-героиня" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возрождение звания "Мать-героиня" в РФ. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что это не последние еще льготы и преференции для такого высокого и почетного звания "Мать-героиня", которое учреждено указом президента", – отметила Бессараб.

Она уточнила, что это звание может быть присвоено, когда младшему из детей исполнится один год. При этом Бессараб выразила мнение, что "Мать-героиня" действительно является почетным званием, которое всегда оценивалось на уровне "Героя России".

"Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание "Матери-героини", – заключила член комитета Госдумы.

Накануне Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в Российской Федерации. Согласно документу, его может получить женщина, являющаяся россиянкой, родившая и воспитавшая 10 и более детей, которые также являются гражданами РФ.

Для женщин, удостоенных такого звания, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

