В Госдуме предложили переименовать звание "Мать-героиня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за переименование звания "Мать-героиня" с целью учесть роль отца в воспитании детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Роль отца не должна принижаться на фоне мамы. Мамина задача и физиологическая, поэтому, безусловно, более главная. Я бы стремился к тому, чтобы роль отца и роль матери были примерно одинаковые", – заявил парламентарий.

По словам Милонова, зачастую звание "мать-героиня" присуждают в семьях, где также есть отец. При этом отдельных званий для случаев, когда отец самостоятельно воспитывает нескольких детей, не предусмотрено.

"Я бы пытался использовать термин "семья": использовать не только звание героини, а все-таки отталкиваться от семьи", – считает депутат Госдумы.

Виталий Милонов добавил, что важно подчеркнуть статус семьи в многодетности, а не фиксироваться на спорах о том, кто больше занимается детьми или кто их содержит.

В июне президент России Владимир Путин поручил до конца месяца подготовить проект указа о возрождении почетного звания "Мать-героиня". Ответственным по нему назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.