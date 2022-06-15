Путин поручил до 1 июля подготовить проект указа об учреждении звания "Мать-героиня"

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Владимир Путин поручил до конца месяца подготовить проект указа о возрождении почетного звания "Мать-героиня". Соответствующее решение принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета, говорится на сайте Кремля.

"Представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания "Мать-героиня", – говорится в сообщении.

Поручение дано российскому правительству, срок его исполнения установлен до 1 июля этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

По словам президента РФ, женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере миллиона рублей.

