Путин предложил выплачивать "Матерям-героиням" миллион рублей

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru
Женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере 1 миллион рублей, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", (предлагаю. – Прим. ред.) единовременно выплачивать миллион рублей", – сказал президент России в ходе встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Также Путин напомнил, что обладателям ордена "Родительская слава" предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, при этом при вручении соответствующей медали выплата не предусматривается. Глава государства предложил изменить эти правила.
"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", – заявил Путин.
1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие "многодетная сельская семья". Понятие касается семей, в которых воспитываются трое и более детей. При этом такие семьи должны на постоянной основе проживать в сельской местности.
Собянин рассказал о бесплатном проезде родителей из многодетных семей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: