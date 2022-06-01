Путин предложил выплачивать "Матерям-героиням" миллион рублей

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Женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере 1 миллион рублей, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", (предлагаю. – Прим. ред.) единовременно выплачивать миллион рублей", – сказал президент России в ходе встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Также Путин напомнил, что обладателям ордена "Родительская слава" предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, при этом при вручении соответствующей медали выплата не предусматривается. Глава государства предложил изменить эти правила.

"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", – заявил Путин.

1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие "многодетная сельская семья". Понятие касается семей, в которых воспитываются трое и более детей. При этом такие семьи должны на постоянной основе проживать в сельской местности.

