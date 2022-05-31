В ГД внесен законопроект о мерах господдержки многодетных семей в селах

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В Госдуму внесен проект закона, уточняющий понятие "многодетная сельская семья". Документ размещен в думской электронной базе.

Из материалов проекта следует, что понятие касается семей, в которых воспитываются трое и более детей. При этом такие семьи должны на постоянной основе проживать в сельской местности.

Уточняется, что в составе многодетной сельской семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

Согласно законопроекту, статус многодетной сельской семьи может быть присвоен в том числе и неполным семьям, а также тем, в которых воспитываются не только родные дети, но и усыновленные. Семья будет считаться многодетной до тех пор, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия. В случае если ребенок получает образование в очной форме, статус будет продлен до окончания обучения (либо до достижения им 23 лет).

Среди мер государственной поддержки в законопроекте указываются ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере установленного в регионе прожиточного минимума, а также маткапитал для семей из сел, у которых с 2022 года родился третий или следующий ребенок. Мера доступна в том случае, если до этого право на данную выплату не оформлялось.

Кроме того, авторы проекта закона предлагают ввести ежегодную выплату для покупки одежды и учебной литературы, а также ежемесячное пособие на питание для ребенка и единовременную выплату на погашение обязательств по ипотеке.

Предлагается внести в меры господдержки сельских многодетных семей и бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий не реже одного раза в месяц, а также предоставление права на субсидированные перевозки внутри РФ.

Как отмечают авторы, осуществление законопроекта о многодетных семьях потребует выделения из средств федерального бюджета и бюджетов регионов 563 миллиарда 696 миллионов рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей-сирот, находящихся в ожидании квартиры, смогут прописывать в администрациях. Отмечалось, что авторы инициативы предложили прописывать детей в администрациях по последнему месту пребывания или в детских домах и интернатах.