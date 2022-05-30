Путин упростил получение гражданства РФ детьми-сиротами с Украины и Донбасса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детьми-сиротами с Украины, а также из ЛНР и ДНР. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ касается и детей, которые остались без попечения родителей, а также недееспособных граждан Донбасса и Украины.
С соответствующими заявлениями могут обратиться опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, Украины, ЛНР или ДНР. Такое право имеют и руководители находящихся в ЛДНР, Запорожской или Херсонской областях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также руководители учреждений, оказывающих образовательные, медицинские социальные услуги.
Ранее в министерстве образования и науки РФ сообщили, что квоты, а также особые правила приема в вузы для детей, чьи родители участвуют в спецоперации по защите ДНР и ЛНР, начнут действовать со следующего учебного года. Так, размер квоты для детей участников спецоперации составит 10% от общего числа бюджетных мест в каждом отдельном вузе.
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