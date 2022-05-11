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Общество

10:57

Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают со следующего учебного года

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Квоты, а также особые правила приема в вузы для детей, чьи родители участвуют в спецоперации по защите ДНР и ЛНР, начнут действовать со следующего учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.

"В течение месяца Минобрнауки России подготовит методические рекомендации по приему детей военнослужащих и сотрудников других госорганов в пределах специальной квоты и направит их в вузы. <...> Указ Президента РФ распространяется на все российские вузы", – говорится в сообщении.

Так, размер квоты для детей участников спецоперации составит 10% от общего числа бюджетных мест в каждом отдельном вузе. Она будет распространяться на абитуриентов бакалавриата и специалитета. Приемная кампания стартует этим летом.

Дети, чьи родители погибли или были ранены входе спецоперации, смогут поступать в образовательные учреждения без вступительных испытаний. Однако это не распространяется на испытания творческой или профессиональной направленности.

9 мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов. Документ ввел льготы на поступление в вузы детей участников спецоперации на Украине. Также президент рекомендовал главам регионов предоставить меры поддержки таким детям за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.

в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Приехавшие из-за рубежа студенты могут продолжить обучение в российских вузах

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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