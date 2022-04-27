Путин поручил принять меры по поддержанию стабильных цен на оптовом рынке продовольствия

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Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте Кремля.

Доклад по принятым мерам кабмин должен представить до 1 мая 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости снижения импортной составляющей в отечественной сельскохозяйственной промышленности.

Выступая на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, президент России отметил, что главными направлениями в данной сфере является семеноводство, а также разработка и внедрение достижений российской селекции в животноводстве и птицеводстве.

Ранее российский лидер назвал удобрения дефицитным товаром, который в любом случае будут покупать за рубежом. Он потребовал от правительства внимательно следить за ситуацией с удобрениями и решать проблемы, исходя из интересов России. По словам Путина, системная задача – это надежное снабжение российских сельхозпроизводителей удобрениями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.