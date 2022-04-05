Путин назвал удобрения дефицитным продуктом

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Владимир Путин назвал удобрения дефицитом. По его словам, именно поэтому их в любом случае будут покупать за рубежом.

"У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения. – Прим. ред.) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать", – сказал российский лидер на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Он потребовал от правительства внимательно следить за ситуацией с удобрениями и решать проблемы, исходя из интересов России. По словам Путина, системная задача – это надежное снабжение российских сельхозпроизводителей удобрениями.

США фактически вывели из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых вместе с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Вывод удобрений из-под санкций связан с дефицитом на мировом рынке из-за проблем с поставками из России, так как крупные перевозчики остановили сотрудничество с отечественными предприятиями.