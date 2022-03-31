США вывели российские удобрения из-под санкций – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

США фактически вывели из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что удобрения попали в список жизненно необходимых вместе с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Собеседники издания отметили, что вывод удобрений из-под санкций связан с дефицитом на мировом рынке из-за проблем с поставками из России, так как крупные перевозчики остановили сотрудничество с отечественными предприятиями.

Ранее сообщалось, что Австралия вводит дополнительные пошлины в 35% на ввоз всех товаров из России и Белоруссии. Данная мера вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время.

