Путин призвал снижать импортную составляющую в сельхозпродукции РФ

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Владимир Путин заявил о необходимости снижения импортной составляющей в отечественной сельскохозяйственной промышленности.

Выступая на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, президент России отметил, что главными направлениями в данной сфере является семеноводство, а также разработка и внедрение достижений российской селекции в животноводстве и птицеводстве.

"В этом году выделим дополнительно не менее 5 миллиардов рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер назвал удобрения дефицитным товаром, который в любом случае будут покупать за рубежом. Он потребовал от правительства внимательно следить за ситуацией с удобрениями и решать проблемы, исходя из интересов России. По словам Путина, системная задача – это надежное снабжение российских сельхозпроизводителей удобрениями.