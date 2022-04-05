На Западе уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
В западных странах, в том числе в Соединенных Штатах, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
"Целый ряд стран, в том числе и европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулся и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия. Это другие страны, тем не менее это тоже есть уже", – отметил президент.
Российский лидер уточнил, что РФ следует мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК.
Кроме того, президент поддержал инициативу кабмина выделить дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на поддержку аграрных предприятий.
"Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году", – резюмировал Путин.
Ранее президент РФ заявил, что западные государства пытаются переложить ответственность за собственные ошибки в экономической сфере на Россию, оказывая давление на "Газпром".
Ситуация в экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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