Эксперт оценил влияние санкций на стоимость мяса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые продукты питания подорожали из-за нарушения цепочек поставок, вызванного пандемией COVID-19 и санкциями, однако к мясу это не относится, рассказал глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"<...> надо понимать, что доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна, и это не может оказать хоть сколько-нибудь заметного влияния на стоимость мяса на потребительском рынке", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

По его словам, влияние санкций на внутренний рынок мясной продукции будет небольшим, поскольку Россия больше вывозит, чем ввозит этой продукции.

"Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности", – добавил Юшин.

Он также добавил, что Россия зависит от импорта говядины, однако в РФ это мясо стоит в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке.

Ранее замглавы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о тенденции к снижению цен в российском ретейле. Он объяснил нынешнюю тенденцию стабилизацией курса рубля и обновлением логистических цепочек.

Представитель Минпромторга также отметил, что российские компании не снижают импортные поставки, а в ряде случаев за счет запасов могут предоставлять покупателям скидки.

