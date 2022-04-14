Минпромторг отметил снижение цен в российском ретейле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о тенденции к снижению цен в российском ретейле. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, что снижение цен идет в продуктовом ретейле и, самое главное, в непродуктовом, где цены очень сильно выросли – это и бытовая техника, и предметы гигиены, и химия", – подчеркнул Евтухов.

Представитель Минпромторга объяснил нынешнюю тенденцию стабилизацией курса рубля и обновлением логистических цепочек. Он также отметил, что российские компании не снижают импортные поставки, а в ряде случаев за счет запасов могут предоставлять покупателям скидки.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми.

Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов отметил, что рост цен на потребительские товары и продукты еженедельно составляет порядка 0,66%. При этом запасы продуктов по основным группам товаров восстанавливаются.