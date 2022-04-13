Стало известно, что вошло в "кризисную продовольственную корзину" россиян

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В марте текущего года россияне сформировали "кризисную продовольственную корзину", в которую вошли средства личной гигиены, контактные линзы, гречка, сахар и корма для животных, свидетельствуют данные исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, спрос на гречку в марте увеличился на 256%, кукурузную крупу – на 24%, перловку – на 7%. Значительно вырос спрос на сахар и соль (+37%), картофель (+31%) и растительное масло (+11%).

Спрос на средства женской гигиены увеличился на 129%. Чаще всего покупались тампоны и прокладки. А спрос на контактные линзы увеличился на 236%, отмечается в исследовании.

При этом некоторые продукты россияне стали покупать реже. Согласно исследованию, в этот перечень вошли орехи, фрукты, алкоголь, шоколад и мясо.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно делать запасы продуктов. В Национальном институте качества отметили, что запасаться сахаром можно без опаски, поскольку продукт является природным консервантом и может храниться до 8 лет. Рис, гречка и бобовые не будут портиться в среднем 2–3 года при соблюдении условий хранения. А вот у муки срок годности куда меньше: от 6 до 8 месяцев. При этом и муку, и крупы в Роскачестве советуют загерметизировать в стеклянную тару или пластиковый контейнер с плотной крышкой.