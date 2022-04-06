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В Роскачестве рассказали, как правильно делать запасы продуктов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В Национальном институте качества отметили, что запасаться сахаром можно без опаски, поскольку продукт является природным консервантом и может храниться до 8 лет.

Рис, гречка и бобовые не будут портиться в среднем 2–3 года при соблюдении условий хранения. А вот у муки срок годности куда меньше: от 6 до 8 месяцев. При этом и муку, и крупы в Роскачестве советуют загерметизировать в стеклянную тару или пластиковый контейнер с плотной крышкой.

До 3 лет хранятся рыбные консервы, в случае если речь идет о нежирной рыбе, приготовленной в собственном соку. Консервы с тушеной свининой или говядиной не испортятся дольше. Срок годности у них составляет от 3 до 5 лет.

Лидером по сроку хранения в ведомстве назвали соль, которая также является природным консервантом. Она может храниться до 10 лет.

Ранее в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома. Однако часть продукции, выпускающейся под торговыми марками иностранных брендов, ушедших с рынка РФ, производится на отечественных заводах, благодаря чему товары смогут и дальше поступать в магазины.

