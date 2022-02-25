Экономист посоветовал воздержаться от скупки электроники и бытовой техники

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Массово скупать электронику как средство вложения своих сбережений не имеет смысла, рассказал Москве 24 директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за ажиотажного спроса. По его словам, продажи выросли прочти в два раза. Он также отметил сбои в работе интернет-магазина.

Шибанов отметил, что схожая ситуация возникла в декабре 2014-го – в момент пикового спроса на фоне падающего рубля и пока еще низких ставок.





Олег Шибанов директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Некоторые люди решили купить себе по семь телевизоров, полагая что это удачный способ вложить свои средства. А потом оказалось, что перепродать их невозможно, потому что никому они не нужны. На сайтах объявлений даже запакованный товар не получится продать не то что с прибылью, но даже за первоначальную цену.

"Если электроника, которой человек пользуется, – бытовая техника, компьютер, смартфон, – удовлетворяет, то не надо в этой ситуации запасаться впрок. Если есть достаточное количество техники сейчас, то надо ей продолжать пользоваться", – сказал Шибанов.

При этом если есть объективная необходимость заменить сломанный бытовой прибор, то стоит идти и покупать, резюмировал экономист.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. Под санкции подпали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц. Кроме того, России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам Евросоюза.

В свою очередь, Минфин США ввел санкции в отношении Промсвязьбанка, ВЭБ и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Под ограничения подпали финансовые институты и угледобывающая компания ВЭБ, а также финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.

