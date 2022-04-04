В Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России часть товаров, которые выпускаются под торговыми марками иностранных брендов, ушедших с рынка РФ, производится на отечественных заводах. Это позволит товарам и дальше поступать в магазины, но ассортимент может измениться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
"Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены", – говорится в сообщении.
В компании Unilever, которая выпускает продукцию под брендами Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг", Роскачеству сообщили, что из-за сокращения импорта сырья и упаковочных материалов компании предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Однако в компании заверили, что продолжат снабжать российских потребителей средствами личной гигиены и товарами для дома.
Производитель средств женской гигиены Bella также заверил, что критичных проблем с поставками сырья нет, однако компания все же вынуждена подстраиваться под новые реалии.
В компании "Невская косметика" Роскачеству рассказали, что, несмотря на все сложности, предприятие продолжает работу и уже в настоящее время ведет поиски альтернативных поставщиков из Индии или Китая.
Также россиянам напомнили об отечественных товарах, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время, среди них – "Натали", "ЭКОномочка део", Bella, Ola! и BIBI.
Ранее сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки товаров для физических лиц в зарубежных интернет-магазинах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, порог повысят с 200 до 1 000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежними. Норма будет действовать до 1 октября 2022 года. Предполагается, что данная мера позволит сохранить доступ к привычным для россиян товарам.
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