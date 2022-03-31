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Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной. Соответствующее решение поддержала таможенная подкомиссия, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
По данным ведомства, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Предложения расширить перечень поступили от Минпромторга, Минцифры и государств – членов ЕАЭС в рамках реализации плана по повышению устойчивости российской экономики. Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях.
Замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев рассказал, что объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары.
Ранее сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки товаров для физических лиц в зарубежных интернет-магазинах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, порог повысят с 200 до 1 000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежними. Норма будет действовать до 1 октября 2022 года. Предполагается, что данная мера позволит сохранить доступ к привычным для россиян товарам.
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