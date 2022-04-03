Маркетолог исключил дефицит продуктов питания в России

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Россиянам не стоит опасаться продовольственного кризиса, заявил член гильдии маркетологов Олег Дергачев.

"Мы понимаем, что продукты у нас не только в России выращиваются. Россия была интегрирована в мировой рынок различных товаров. <...> Запасы большие. Я не думаю, что у нас будет какой-то коллапс", – приводит его слова РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что российский рынок способен адаптироваться к меняющимся условиям. Дергачев добавил, что влияние на экономику оказывает не только специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР, но и другие факторы.

21 марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подчеркнула, что в России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на эти продукты. Кроме того, добавила она, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, также идет расширение географии поставок указанных продуктов из дружественных России стран.

До этого руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова рассказала, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, мясом и растительным маслом, также на 85% – яйцами, картофелем, овощами и некоторыми фруктами, на 80% – молочной продукцией, включая сыр.

Эксперт выразила мнение, что нишу ушедших брендов займут те, кто останется на российском рынке. Большинству крупных западных компаний полное прекращение бизнеса в РФ обойдется дороже, чем его продолжение, предположила Акимова. Специалист также напомнила, что российская экономика уже сталкивалась с санкциями в 2014 году, поэтому база импортозамещения в стране давно сформирована.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.