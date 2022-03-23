Россияне из США и ЕС рассказали, как санкции против РФ сказались на их жизни

На фоне обострившейся геополитической ситуации Россия и страны Запада продолжают обмениваться обоюдными санкциями. В частности, в Белом доме сообщили о планах США и ЕС ввести против РФ дополнительные ограничения, а также ужесточить уже имеющиеся. Москва 24 пообщалась с проживающими за рубежом россиянами и выяснила, как на их жизнь повлияли санкции.



Разная Германия

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Ольга живет в городе Эрфурте в Германии уже четыре года. В разговоре с Москвой 24 она отметила, что после введения санкций против России цены в стране увеличились не только на бензин и на газ, но и на продукты.





Ольга жительница Эрфурта Да, эффект начинает чувствоваться. Цены на газ и бензин, которые и без того были высокие, растут. На продукты цены тоже выросли, и начались, так сказать, "хомячьи покупки". Люди в панике все сметают в магазинах. Уже как неделю нет масла и сахара.

При этом, по словам Ольги, местные власти ничего хорошего не прогнозируют. "Некоторые политики говорят: "Пора уже начинать готовиться к голоду", – рассказывает она.

Если санкции против РФ будут длиться продолжительное время, то европейцев ждут по-настоящему радикальные последствия, считает россиянка. Уже сейчас в Германии обсуждаются ограничения по покупке продуктов, поясняет Ольга. "Например, можно будет покупать мясо и молоко лишь один раз в неделю, и то под высоким налогом. Грубо говоря, нас и вправду готовят к голодовке", – считает она.

Ольга добавила, что, поскольку Эрфурт находится на востоке Германии, любые колебания в экономике для граждан более ощутимы, чем для жителей других регионов страны.

В свою очередь, жительница Берлина Оксана в разговоре с Москвой 24 отметила, что негативного эффекта от санкций пока не ощутила.

"Все переживаем, конечно, как отразится, но мне кажется, что пока эффект от санкций не дошел до меня лично. Потому что я слышала, что бензин подорожал, газ дороже стал, но я машину не вожу, а за газ приходит счет в конце года. Возможно, через пару месяцев мы острее ощутим", – сомневается она.

При этом еще одна жительница столицы ФРГ Наталья сообщила, что цены на бензин и на продукты выросли в полтора раза.





Наталья жительница Берлина Цены на бензин выросли довольно сильно – в полтора раза точно. Продукты тоже подорожали – стоимость мяса увеличилась примерно в полтора раза. В целом отопительный сезон закончился, но думаю, что зимой многих немцев ожидает неприятный сюрприз в виде квитка за отопление.

Россиянка также добавила, что в стране заметно поднялись русофобские настроения, в частности знакомым Натальи отказали в медицинском обслуживании.



Франция, Испания, Великобритания

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Житель Парижа Максим рассказал Москве 24, что во Франции также с декабря подорожал бензин – с 1,65 евро за литр до 2,25 евро, однако на продуктовых ценниках санкции пока не сказались. "Но мне кажется, что это все имеет более долгосрочный эффект", – отметил он.





Максим житель Парижа В связи с тем, что очень подорожал газ, закрыты определенные заводы по производству, например, кафеля. Во всех магазинах типа "Леруа Мерлен" его очень мало. Европейцы экономят на каких-то не очень нужных вещах, чтобы оптимизировать использование газа. Но пока что на ценах на предметы первой необходимости сильного эффекта мы не увидели.

Максим добавил, что французские власти призвали экономить газ и разумно подходить к расходованию бензина, чтобы не провоцировать дополнительный рост цен.

Федор, который проживает в Испании, в беседе с Москвой 24 рассказал, что в стране тоже поднялись цены. В частности, каждую неделю дорожают услуги по доставке, в среднем на 50 евроцентов, подчеркнул он. Особенно стоимость повысилась на дизель – с 1,3 евро за литр до 2 евро, указал мужчина.

Аналогично обстоят дела и в Великобритании. "Бензин заметно подорожал, цены на транспорт (такси) тоже выросли в два раза, и в зависимости от спроса эти цены повышаются. А продукты – нет, не замечала", – рассказала Москве 24 студентка лондонского университета Лида.

Она добавила, что больше проблем вызывают не цены, а негативное отношение к россиянам.

"Везде присутствует национализм, причем сильный. Власти не отличаются особым пониманием и поддержкой. Слава богу, хотя бы с работ не увольняют пока и с университета не отчисляют. Но среди студентов национализм жуткий – сама столкнулась. При том что я в России не живу даже, за наличие российского паспорта меня возненавидели", – пожаловалась девушка.



США

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

За океаном ситуация тоже нестабильная. Бензин в США стал дороже, при этом власти прогнозируют новое увеличение цен на топливо, отметила жительница Флориды Екатерина.





Екатерина жительница Майами Очень выросли цены на еду и бензин. На еду – где-то на 10–15% за месяц. На бензин – на 1 доллар за месяц в нашем штате. Одежда, в принципе, стоит так же, но еда очень дорогая. Не знаю, конечно, связано это с санкциями или нет, но тенденция такова.

Кроме того, в Майами образовался дефицит йодида калия. "Все закупились на случай ядерной войны. Продают одну пачку на одного члена семьи в месяц", – пояснила Екатерина.

Жительница Нью-Йорка Мария отметила, что стоимость бензина в городе выросла с 3,40 до 5,50 доллара за литр. При этом цены на одежду и продукты менялись в течение нескольких последних лет из-за локальной инфляции, подчеркнула она. Тем не менее, по ее словам, тревожность среди американцев повысилась – людей беспокоит эскалация конфликта, заключила Мария.