В школах Великобритании зафиксированы случаи буллинга детей выходцев из России

На фоне событий на Украине некоторые русскоязычные эмигранты из стран бывшего СССР, давно живущие за рубежом, столкнулись с проявлениями буллинга. Москва 24 пообщалась с жителями Великобритании, Франции, Израиля и других государств, чтобы узнать, как к ним изменилось отношение.



Русский шпион

Врач Елена Криницына (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.) проживает c середины 2000-х годов в одном из городов на юго-востоке Великобритании. Здесь у нее родился сын и уже пошел в начальную школу. За последние дни мальчик столкнулся с буллингом в классе.





Елена Криницына русскоязычная жительница Великобритании Одноклассники спрашивают, является ли он русским шпионом, за кого он, почему говорит со мной по-русски, почему я его мама, что он тут делает и зачем приехал. Напомню, что он тут родился.

Женщина намерена написать письмо директору, если ситуация усугубится. "Пока что сын отбивается от этого всего, и, когда мы его спросили, поговорить ли нам с директором, он сказал, что не хочет и что его учитель и так отчитал тех мальчиков", – уточнила мать ребенка.

По ее словам, это не единичный случай. Такому же давлению подвергся одноклассник мальчика, чья семья недавно переехала из Москвы. Елена добавила, что директор школы поручил 11 марта всем учащимся одеться в сине-желтые цвета флага Украины в знак поддержки.





Елена Криницына русскоязычная жительница Великобритании Как родитель я против втягивания в это детей. Тем более до этого им никогда не говорили во что одеваться на фоне других событий в мире.

Вместе с тем сама Елена с проявлениями травли не сталкивалась. "Многие коллеги и пациенты поддержали меня в эти дни и сказали, что им все равно откуда я. Мне несколько человек написали, что несмотря ни на что ждут меня на работу", – поделилась женщина.



Репатрианты

Ирина Морозова переехала из Москвы в Израиль в 2015 году. В субботу, 5 марта, к ним в город Нетания должны были прибыть 500 репатриантов, которые экстренно решились на переезд. Ирина занялась волонтерской деятельностью и собирает вещи для беженцев – и русских, и украинцев. В четверг, 3 марта, она участвовала в Тель-Авиве в сборе вещей для отправки на Украину. Собирали средства гигиены, детские вещи, памперсы, средства для перевязки.

Ирина признается, что отношение к русским в Израиле не изменилось в худшую сторону. "Но задают много вопросов. Подходят и спрашивают: "Откуда ты?" И если из России, задают вопросы о политической ситуации в стране. А если из Украины, то спрашивают в целом о вашем состоянии и ваших родственников", – сказала девушка.

Ее дети учатся в начальной школе. Но пока они не сталкивались с буллингом в свой адрес, добавила Ирина.



"Дочка Путина"

Вероника Лагутина (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.) – уроженка Латвии: ее дед родился на Украине, бабушка – в России. Когда дочери Вероники было три месяца, она c семьей переехала в английский город Лестер. В семье они всегда говорили на русском языке.

"Моя дочь никогда не стеснялась своих корней и, когда в школе ее спрашивали откуда она, отвечала, что из Латвии, но семья у нее русская и родной язык – русский", – сказала девушка.

Однако в последнее время дочка столкнулась с буллингом в школе. "Дети отвешивают комментарии в ее адрес: "Когда ты собираешься сбросить бомбу на Англию?" – говорит Вероника.





Вероника Лагутина русскоязычная жительница Великобритании Недавно ее назвали "дочкой Путина". Она первый раз плакала в школе. Она говорит детям, что никогда не была в России и не имеет отношения к происходящему.

По словам матери, администрация школы реагирует на ее письма, разговаривает с детьми, просит их извиниться перед девочкой. В конфликт пришлось вмешаться даже директору образовательного учреждения, который пригрозил исключением ученикам, повторно замеченным в травле.



Юмор вместо агрессии

Во Франции отношение к русскоязычным неплохое, несмотря на кризис в отношениях России с западными странами, рассказала Москве 24 жительница Парижа Марина Голитч (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.)

"В Париже нет никакой ненависти к русским. В целом местное повышение цен и выборы (президента Франции. – Прим. ред.) всех волнуют куда больше", – уточнила Марина. Она отметила, что знакомые французы не переносят на нее негатив в отношении России.





Марина Голитч жительница Парижа У французов другой менталитет. Charlie Hebdo (журнал политической сатиры. – Прим. ред.), французские комедии – они привыкли не с агрессией, а с юмором относиться к происходящему. Недавно меня в кафе в шутку окликнули: "Мадам Путин".

Тем не менее с некоторыми неудобствами Марина все же столкнулась. Девушка подавала заявление на стипендию в университетский колледж Лондона (UCL). В итоге ей отказали, сославшись на несоответствие стандартам. Каким именно, пояснить отказались, и Марина допускает, что это может быть связано с тем, что она русская.



Литва, Германия и Бали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жительница литовского Вильнюса, пенсионерка Анна Кочеткова (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.) рассказала, что обеспокоена исчезновением российских товаров. Еще 24 февраля крупные торговые сети Rimi и Maxima объявили в Литве об изъятии всех российских товаров из ассортимента. За крупнейшими сетями последовали многие другие.





Анна Кочеткова пенсионерка из Вильнюса Из магазинов убрали российские продукты. На пять лет отключили российские каналы. А что значит пять лет? Смотрят телевизор в основном люди пожилые – через пять лет уже не понадобится включать. Некоторые начали устанавливать спутниковые тарелки.

Пенсионерка Элла из немецкого города Ульмен переехала в Германию из России 20 лет назад. Она рассказала, что в стране наблюдается приток беженцев из Украины. При этом, по словам женщины, коренные жители никак не изменили своего отношения к ней. "Сегодня физиотерапевт приходила и делала мне процедуры. Ни во взгляде, ни в чем-то еще я не увидела другое отношение", – сказала пенсионерка.

Основательница туристического агентства Полина Гербер полтора месяца назад приехала на Бали в Индонезию. По ее словам, нестабильная ситуация в Европе добралась и до туда. "Некоторые постоянно живущие здесь украинцы не видят разницы между политиками и обычными людьми и уже призывали местные власти закрыть весь русский бизнес и выслать русских", – говорит Полина.

При этом сами местные жители относятся к русским хорошо, добавила девушка.

