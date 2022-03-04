Улетевшим в Таиланд россиянам дали рекомендации по возвращении домой

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Россиянам, прилетевшим в Таиланд на рейсах авиакомпании S7, посоветовали проверять электронную почту и сообщения в ней об изменении условий возвращения в РФ, сообщает АТОР со ссылкой на заявление Генконсульства России на Пхукете.

Уточняется, что вывоз отдыхающих из провинции Пхукет будет выполняться S7 самостоятельно и с привлечением авиакомпаний-партнеров. Однако граждан РФ попросили отслеживать рассылку последних данных, которые будут отправляться на электронную почту клиентов S7.

"По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно", – говорится в сообщении.

Накануне появилась информация о том, что S7 прекращает всю международную программу полетов. Позднее в компании это опровергли, но отмену части рейсов все же подтвердили. Как подчеркивали перевозчики, они боятся потерять свои самолеты из-за санкций.

До этого авиакомпания S7 продлила отмену рейсов в страны Европы до 26 марта. Решение отменить полеты в ЕС S7 приняла 25 февраля.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.