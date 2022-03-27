Россияне не опасаются дефицита иностранных товаров

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Россияне не ждут дефицита импортных товаров и не планируют закупаться впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра университета Синергия, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Так, нехватки импортных товаров не ожидают сразу 73% граждан. Еще 18% опрошенных все же опасаются дефицита. А 9% россиян уже столкнулись с отсутствием привычных товаров зарубежного производства.

Закупиться впрок предпочел каждый восьмой участник исследования (12%). Из них 54% запаслись лекарствами, 17% закупились косметикой, 13 – средствами личной гигиены, 9% – детскими товарами, 3% – обувью и одеждой иностранных брендов. Электроникой, продуктами питания и алкоголем закупились по 2% опрошенных.

Кроме того, купить товары, которые могут пропасть с полок, планирует каждый пятый респондент (20%). Остальные 68% запасаться не планируют вовсе.

В целом нехватку импортных товаров из-за ухода некоторых западных брендов из РФ допускают 42% граждан. Еще 29% называют причиной возможного дефицита антироссийские санкции. При этом 20% полагают, что сложности возникнут из-за нарушения логистических цепочек, а 9% респондентов уверены, что к дефициту может привести совокупность всех вышеперечисленных факторов.

Более половины россиян (53%) при отсутствии привычных иностранных товаров намерены использовать аналоги, произведенные в РФ или дружественных странах. Еще 23% готовы переплачивать за дефицитные товары. Кроме того, 14% граждан намерены покупать бывшие в употреблении вещи, а 10% постараются отказаться от приобретения дефицитных товаров.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к апрелю. Перебои возникли из-за санкций и логистических проблем с доставкой импортных химикатов. В ведомстве добавили, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка офисной бумаги, поэтому дефицита данного товара не будет.