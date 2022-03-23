Россияне начали публиковать объявления об обмене подержанных автомобилей на квартиры

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Россияне стали публиковать объявления об обмене автомобилей с пробегом на земельные участки, дома и квартиры. Об этом сообщает "Газета.ру".

Такие объявления в основном публикуют жители Перми, Махачкалы, Подмосковья, Славянска-на-Кубани и Нового Уренгоя. Авторы при этом указывают, что недвижимость должна соответствовать по номинальной цене заявленной стоимости автомобиля.

Такие предложения риелторы называют "экзотическим явлением" на рынке недвижимости.

"В нынешних обстоятельствах правильно и логично продавать свое имущество и не уходить в накопления, а сразу же покупать другой максимально ликвидный актив по наименьшей цене", – отметил руководитель агентства "Лабецкий Недвижимость" Никита Лабецкий.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, как решение нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию может отразиться на водителях.

Он напомнил, что заказы на новые автомобили сейчас не принимаются, так как у дилеров нет понимания, по какому курсу их продавать. Кадаков пояснил, что при непонимании реальной цены товара продавец придерживает его, потому что завтра может наступить дефицит этого товара.

