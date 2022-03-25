Минпромторг ожидает стабилизации ситуации с офисной бумагой к апрелю

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Минпромторг РФ ожидает, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к апрелю. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка офисной бумаги, поэтому дефицита данного товара не будет.

Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.

В свою очередь, в Минпромторге рассказали, что в России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.