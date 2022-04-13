Кабмин готовит меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров и семей с детьми

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Кабмин РФ разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

Он уточнил, что рост цен на потребительские товары и продукты на сегодняшний день составляет около 0,66% в неделю.

Белоусов также прокомментировал запасы продуктов в РФ. По его словам, они уже восстанавливаются, по основным группам товаров они достигли нормальных показателей.

"Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу – более пяти недель, муке и крупам – пять-шесть недель, детским смесям и консервам – 10–12 недель", – сообщил Белоусов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новые льготы для малообеспеченных семей. В частности, предлагается выдавать малоимущим "детскую карту" – аналог "Пушкинской карты" для школьников и студентов. Покупать с ее помощью можно будет только отечественные товары.

Также до этого в Совфеде оценили идею отмены подоходного налога для малообеспеченных россиян. Как отмечала глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, инициативы об отмене налогов для малообеспеченных граждан требуют предельно осторожного отношения, поскольку их реализация может усилить коррупционный фактор.

