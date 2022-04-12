Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости экономики РФ на фоне санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне санкций. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе заседания президиума профильной комиссии.

По его словам, одна из мер затронет сферу строительства.

"Перенесем на 1 января следующего года переход на применение так называемого ресурсно-индексного метода определения цен при выполнении государственных контрактов, то есть исходя из текущей стоимости товаров на рынках. В условиях разорванности многих цепочек это делать проблематично. Дадим бизнесу время, чтобы найти новых смежников и выстроить процессы заново", – отметил премьер.

Также будет снижена налоговая нагрузка для сетевых компаний, которые по госконтрактам занимались перекладкой инженерных коммуникаций. Для этого будет уточнена база расчета налога на прибыль.

"Чтобы денежная компенсация, которую они получали из федерального бюджета за перенос таких объектов, не приводила к дополнительному налогу", – объяснил Мишустин.

Следующее направление – развитие собственной племенной базы в агропромышленном комплексе, добавил глава кабмина.

"Правительство поддержит строительство крупного профильного предприятия, которое займется масштабированием отечественных племенных фондов мясных кур. Направим на это 5 миллиардов рублей. Такое решение позволит полностью обеспечить российские птицефабрики цыплятами", – продолжил премьер-министр.

Кроме того, в числе принятых решений – помощь в области туризма. Так, будет выделено дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки.

"Еще два мероприятия касаются науки и образования. Сейчас крайне важно обеспечить экономику высококвалифицированными специалистами", – добавил Мишустин, отметив, что будет увеличено количество бюджетных мест на очном обучении по программам магистратуры по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Помимо этого, будет расширено предоставление жилищных сертификатов молодым ученым. Документы на квартиру смогут получить свыше 300 перспективных специалистов.

Прошлый пакет с 20 инициативами по поддержке экономики был подготовлен кабмином 5 апреля. В рамках него для промышленников упрощалось подтверждение производства продукции в России. Кроме того, правительство продолжило снижать административную нагрузку на бизнес. Например, срок действия новых заключений на промышленную продукцию увеличили с одного до трех лет, а уже действующие – продлили на год.

Также кабмин РФ расширил возможности регионов при реструктуризации бюджетных кредитов. Отмечалось, что они смогут более активно тратить освободившиеся средства. Их можно будет использовать в том числе на реализацию федеральных проектов по строительству жилья, дорог и туристической инфраструктуры.