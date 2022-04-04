Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Малые и средние предприятия столицы из сфер науки, промышленности и ИТ могут претендовать на грант до 30 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на покупку оборудования, совершенную после 1 января, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует портал мэра и правительства Москвы.
По ее словам, заявку нужно подать на сайте Московского инновационного кластера с 4 апреля по 16 мая. Так город помогает предпринимателям расширять и обновлять производство.
Сергунина пояснила, что, если купить отечественное оборудование, можно вернуть половину его стоимости, если импортное – 35%. Программа распространяется в том числле на лизинг или погашение процентов по кредитам, взятым на эти цели.
Заммэра подчеркнула, что эта программа столичных властей входит в пакет мер по стабилизации экономики города. В прошлом году такую меру поддержки получили свыше 180 предпринимателей на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. В этой заявочной кампании максимальный размер поддержки вырос с 35 до 50%, а объем гранта – с 10 до 30 миллионов рублей на одну организацию.
Ранее Сергей Собянин представил очередной пакет мер для поддержки жителей столицы и бизнеса. Он напомнил, что на прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важнейшие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи.
Власти Москвы продолжают интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы столицы. Они утвердили очередной пакет нормативных документов и начали практическую реализацию ряда ключевых мер.
Высокотехнологичные предприятия Москвы могут получить гранты за покупку оборудования
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