Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти вслед за российским правительством продолжают работу по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций. В Москве приняты очередные меры поддержки горожан и бизнеса, начата реализация некоторых из них, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.



Сергей Собянин мэр Москвы Со своей стороны, правительство Москвы продолжало интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы нашего города. Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и – что гораздо важнее – начали практическую реализацию ряда ключевых мер.

Стимулирование вакцинации от COVID-19

Программу стимулирования вакцинации москвичей от коронавируса продлили до 30 июня текущего года. Горожане старше 65 лет, которые привились от COVID-19, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" или компенсацию в виде 10 тысяч рублей.

В данной программе приняли участие уже больше 785 тысяч человек. По словам градоначальника, эпидемиологическая ситуация в городе значительно лучше, однако врачи рекомендуют не пренебрегать вакцинацией.

Товарооборот с Китаем, Индией, Турцией и другими странами

1 апреля по поручению президента РФ власти Москвы подписали соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр". Благодаря этому будут обеспечены регулярные грузовые перевозки между российской столицей, другими городами и государствами, в том числе Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Пакистаном и Вьетнамом.

Ожидается, что товарооборот, который обеспечит "Волга-Днепр", составит 9,5 миллиарда рублей. Всего в течение 2022 года планируется доставить в Москву порядка 20 тысяч тонн лекарств, продуктов, оборудования и других важных товаров.

Создание такого авиамоста позволит сохранить рабочие места, объяснил Собянин. В результате сотрудничества с Москвой авиакомпания, эксплуатирующая больше 70% российских грузовых самолетов, обеспечит работой порядка 3 тысяч своих пилотов, инженеров и других сотрудников.

Поддержка строительной отрасли

На днях в Москве стартует программа льготных кредитов для инвесторов, финансирующих строительство нежилых объектов. На субсидирование ставок город выделил 10 миллиардов рублей. Кроме того, упрощен механизм внесения изменений в госконтракты на строительство по городскому заказу – это позволит оперативно адаптировать проекты к изменению цен на стройматериалы.

Поддержка столичных перевозчиков

В Москве ежедневно работают порядка 155 тысяч такси и 30 тысяч автомобилей каршеринга. Благодаря городским субсидиям средний возраст машин не превышает 3 лет, однако в нынешних условиях, когда растут как цены, так и ставки по кредитам, перевозчики не смогут обновлять автопарк в прежних объемах, что в перспективе может привести к сокращению числа машин на дорогах и, соответственно, повышению стоимости поездок.

Чтобы не допустить этого, столичные власти решили в два раза увеличить субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга, а также увеличить предельный возраст автомобилей для получения льготных парковочных разрешений – с 1 до 2 лет. По словам мэра, это позволит сохранить порядка 13 тысяч автомобилей, которые должны были быть выведены из эксплуатации в этом году.

Поддержка машиностроения и IT-сферы

В ходе встреч между городскими властями и представителями бизнес-сообщества был принят ряд решений, направленных на поддержку машиностроения и IT-сферы. В частности, было решено, что Москва продолжит приобретать оборудование и ПО для городских нужд.

Кроме того, с 2 до 7 миллиардов рублей увеличен объем программ льготного кредитования бизнеса, большая часть этих денег предназначена для IT-компаний. Также город будет по возможности переходить с компаниями на долгосрочные контракты.

Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки – система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.

