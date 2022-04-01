Собянин рассказал о мерах поддержки машиностроительных предприятий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти запустили программу льготного кредитования промышленности, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения Щербинского лифтостроительного завода.

"Ряд предприятий, средних, так скажем, не попали ни в малый, ни в крупный бизнес, и, конечно, у них серьезные проблемы с оборотными средствами, с инвестиционными кредитами и так далее. Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть", – сказал мэр, добавив, что власти уже довели кредиты до банков, чтобы такие предприятия получили по доступной ставке оборотные и инвестиционные средства.

Собянин также рассказал, что городская программа капремонта продолжится в полном объеме. Это позволит предприятиям реализовывать свою продукцию.

"Это огромный объем поставок. Жилищное строительство будет в Москве тоже развиваться. Президент принял решение о льготной ипотеке, значит, объемы жилищного строительства будут увеличиваться, значит, требования и объемы поставок лифтов тоже будут увеличиваться", – сказал он.

По словам мэра, также не будут сокращаться объемы строительства в рамках программы реновации. Кроме того, в столице продолжится программа капремонта поликлиник.

"Мы десятки поликлиник реконструируем. Это тоже дополнительные потребности в новом оборудовании. Так что завод обязательно будет работать", – подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев сообщил, что продукция, которую производит предприятие, не уступает импортным аналогам.

Ранее Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.

Кроме того, мэр подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

