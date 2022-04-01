Собянин рассказал о мерах поддержки машиностроительных предприятий столицы

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти запустили программу льготного кредитования промышленности, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения Щербинского лифтостроительного завода.
"Ряд предприятий, средних, так скажем, не попали ни в малый, ни в крупный бизнес, и, конечно, у них серьезные проблемы с оборотными средствами, с инвестиционными кредитами и так далее. Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть", – сказал мэр, добавив, что власти уже довели кредиты до банков, чтобы такие предприятия получили по доступной ставке оборотные и инвестиционные средства.
Собянин также рассказал, что городская программа капремонта продолжится в полном объеме. Это позволит предприятиям реализовывать свою продукцию.
"Это огромный объем поставок. Жилищное строительство будет в Москве тоже развиваться. Президент принял решение о льготной ипотеке, значит, объемы жилищного строительства будут увеличиваться, значит, требования и объемы поставок лифтов тоже будут увеличиваться", – сказал он.
По словам мэра, также не будут сокращаться объемы строительства в рамках программы реновации. Кроме того, в столице продолжится программа капремонта поликлиник.
"Мы десятки поликлиник реконструируем. Это тоже дополнительные потребности в новом оборудовании. Так что завод обязательно будет работать", – подчеркнул градоначальник.
В свою очередь, гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев сообщил, что продукция, которую производит предприятие, не уступает импортным аналогам.
Ранее Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.
Кроме того, мэр подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
Лифтостроительные предприятия будут обеспечены стабильными заказами – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: