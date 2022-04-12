Кабмин РФ расширил возможности регионов при реструктуризации бюджетных кредитов

Регионы РФ получили новые возможности для реструктуризации бюджетных кредитов. Они смогут более активно тратить освободившиеся средства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства можно будет использовать в том числе на реализацию федеральных проектов по строительству жилья, дорог и туристической инфраструктуры.

Также регионы смогут поддержать сельское хозяйство, обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых, кроме нефти и газа. Поддержка регионам расширяется для преодоления санкционного давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.