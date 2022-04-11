Космодром Восточный начали украшать к приезду Путина и Лукашенко

Космодром Восточный начали украшать к приезду Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Во вторник, 12 апреля, там состоится пресс-конференция президентов России и Белоруссии, в том числе во время нее речь пойдет и о ситуации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.