Космонавты на МКС получили подарки ко Дню космонавтики

Фото: roscosmos.ru

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие на борту Международной космической станции (МКС), получили подарки ко Дню космонавтики. Об этом сообщает ТАСС.

Памятные вещи были заранее размещены в грузе, доставленном на МКС. Накануне праздника космонавты достали сами упаковки, а вскрыли их уже 12 апреля.

В настоящий момент Артемьев и Матвеев продолжают подготовку к выходу в открытый космос. Операция запланирована на 18 апреля 2022 года.

День космонавтики 12 апреля был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 год. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.

По случаю праздника на цифровом портале Russpass опубликовали подборку экскурсий и памятных мест Москвы, связанных с космической тематикой. Пользователи могут составить свой прогулочный маршрут, а также воспользоваться готовым.

