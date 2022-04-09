Более 100 мероприятий подготовили столичные учреждения культуры ко Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 100 мероприятий подготовили учреждения культуры Москвы ко Дню космонавтики. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Сыграть в познавательные игры, узнать, как устроена Вселенная, смоделировать собственный космический корабль и поучаствовать в викторинах можно на мероприятиях в честь Дня космонавтики. Их подготовили культурные центры, библиотеки, музеи и парки столицы. Для своих гостей они проведут лекции, кинопоказы, концерты, квесты и экскурсии", – отмечается в сообщении.

Посетить мероприятия можно будет с 10 по 17 апреля. Многие из них пройдут бесплатно. Однако на некоторые необходима предварительная регистрация.

Так, культурный центр "Новослободский" предоставит возможность гостям принять участие в викторине, посмотреть шоу мыльных пузырей и спроектировать космическую ракету. 10 апреля в 12:00 площадка представит игровую программу "Сквозь Вселенную". В это же время развлекательную программу "О космос!" проведет культурный центр "Дружба".

Мероприятия ко Дню космонавтики также подготовил и дом культуры "Аструм". Там 12 апреля в 17:00 состоится шоу-программа театра танца "Щелкунчик". А культурный центр "Внуково" проведет для подрастающего поколения игру по астрономии "Если бы я жил на Марсе", она будет организована 12 апреля в 14:30.

Среди мероприятий также лекция о строении Солнечной системы. Ее можно будет послушать в библиотеке №12 имени Бунина. Занятие "К звездам!" пройдет 12 апреля в 14:00. В это же время галерея "Нагорная" представит специальный урок и экскурсию для школьников. Сначала посетители увидят выставку художника Олега Осьмука "Арт-полет", посвященную 165-летию со дня рождения основоположника современной космонавтики Константина Циолковского. А после ребят будет ждать увлекательный урок по истории освоения космоса.

Праздничную программу подготовили и кинотеатры "Москино". Все мероприятия пройдут в кинотеатре "Космос". Так, в фойе откроется временная выставка, рассказывающая об истории освоения космоса. Узнать о жизни и деятельности космонавта на орбите из первых уст гости мероприятия смогут на встрече с летчиком-космонавтом Героем России Еленой Кондаковой. После встречи посетители получат возможность увидеть короткометражку телестудии Роскосмоса "Как стать космонавтом". Также можно будет посмотреть советский полнометражный научно-фантастический мультфильм "Тайна третьей планеты".

Подготовилась ко Дню космонавтики также и ВДНХ. 12 апреля там пройдут экскурсии, тематический диктант, лекция, интерактивные выставки и концерты

Кроме того, в День космонавтики, 12 апреля, во дворцах и центрах творчества Москвы пройдут бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные истории покорения космоса. Так, например, в детском Дворце творчества имени Гайдара пройдет вебинар, посвященный первому пилотируемому космическому полету Юрия Гагарина.