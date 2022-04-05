Останкинская телебашня выведет на медиафасад открытку ко Дню космонавтики

Фото: Агентство "Москва"

Останкинская телебашня включит на медиафасаде открытку ко Дню космонавтики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РТРС.

"Останкинская телебашня предстанет в праздничном освещении и выведет на свой медиафасад открытку. Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии – важное звено в системе распространения телесигнала", – говорится в сообщении.

Праздничную открытку также покажут и на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске, Саратове, Перми и других регионах.

Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики подготовила ВДНХ. Для гостей организовали экскурсии "Планеты Солнечной системы", "От старта до посадки", программу "Нефть в космосе", интеллектуальный спиддейтинг, лекции "Плывущие по порядку. Николай Федоров и Юрий Гагарин", "Космос в восприятии средневекового книжника" и "Искусство и представление о космосе в XX веке".

Кроме того, 9 апреля в Доме культуры ВДНХ откроется международный фестиваль "Пора в космос", в мероприятии примут участие космонавты и ветераны космической отрасли.

