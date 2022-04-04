ВДНХ подготовила праздничные мероприятия ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, фестиваль и лекции в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщается на сайте выставки.

Для посетителей подготовили экскурсии "Планеты Солнечной системы", "От старта до посадки", программу "Нефть в космосе", интеллектуальный спиддейтинг, лекции "Плывущие по порядку. Николай Федоров и Юрий Гагарин", "Космос в восприятии средневекового книжника" и "Искусство и представление о космосе в XX веке".

9 апреля в Доме культуры ВДНХ откроется международный фестиваль "Пора в космос", в мероприятии примут участие космонавты и ветераны космической отрасли.

Предпраздничная программа будет проходить с 6 по 12 апреля.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники. На ней представлены опытные и действующие образцы таких производителей, как КАМАЗ, "Ростсельмаш", "Меркатор", "Гомсельмаш", БЕЛАЗ, Петербургский тракторный завод, МАЗ, "Вертолеты России", УАЗ, ГАЗ и других.

