ВДНХ подготовила праздничные мероприятия ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, фестиваль и лекции в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщается на сайте выставки.
Для посетителей подготовили экскурсии "Планеты Солнечной системы", "От старта до посадки", программу "Нефть в космосе", интеллектуальный спиддейтинг, лекции "Плывущие по порядку. Николай Федоров и Юрий Гагарин", "Космос в восприятии средневекового книжника" и "Искусство и представление о космосе в XX веке".
9 апреля в Доме культуры ВДНХ откроется международный фестиваль "Пора в космос", в мероприятии примут участие космонавты и ветераны космической отрасли.
Предпраздничная программа будет проходить с 6 по 12 апреля.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники. На ней представлены опытные и действующие образцы таких производителей, как КАМАЗ, "Ростсельмаш", "Меркатор", "Гомсельмаш", БЕЛАЗ, Петербургский тракторный завод, МАЗ, "Вертолеты России", УАЗ, ГАЗ и других.
На ВДНХ проходит выставка машиностроительного комплекса РФ и Белоруссии
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