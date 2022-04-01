Архивные фотографии времен обороны Москвы представят на выставке в Воронцовском парке

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Более 50 архивных фотографий времен Великой Отечественной войны представят на выставке "Книга памятников – героев Москвы", которая откроется в Итальянском саду на территории Воронцовского парка, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Всего в экспозицию вошло девять историй и больше 50 архивных фотографий, на которых запечатлены музей-заповедник "Коломенское", Пушкинский музей и другие культурные объекты столицы. Посетители узнают, как эти места пережили оборону Москвы", – сказала она.

Сергунина отметила, что выставка также расскажет о москвичах, отстаивавших город. Экспозиция будет открыта до конца апреля.

Ранее в столичном Музее Победы открылась выставка о героях спецоперации на Украине. Выставку "Герои Донбасса" торжественно открыл председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, необходимо как можно больше говорить о героях.