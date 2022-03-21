В Москве пройдут тренинги по предпринимательству для старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве пройдут бесплатные тренинги по креативному и технологическому предпринимательству для старшеклассников от 16 до 18 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта "Бизнес-уик-энд. Старт".

"Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тысяч школьников, свыше двух тысяч из них прошли полное обучение", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что в 2022 году участникам программы впервые предстоит работать в трех направлениях предпринимательства: креативном, технологическом и устойчивом развитии. В качестве кейсов взяты реальные задачи.

"Ожидается, что на первом этапе программы около 22 тысяч московских школьников примут участие более чем в тысяче интерактивных вводных мастер-классов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Затем ребята переходят в наборный модуль – групповые встречи с наставниками для более детального погружения в программу. На этом этапе изучается формирование мотивации и поддержание командного тонуса, логика работы в спринт-режиме и постановка задач, расширение бизнес-кругозора, говорится в материале.

После этого для старшеклассников пройдет фестиваль "Старт", на котором подведут итоги групповых встреч с наставниками, а также презентуют программу образовательного модуля.

Команды, которые решат более глубоко погрузиться в предпринимательство, могут перейти в образовательный модуль. После обучения все желающие смогут поучаствовать в конкурсе, где они презентуют экспертам разработанные ими проекты.

Отмечается, что выпускники смогут зарегистрировать свое дело и при желании продолжить обучение на более продвинутом уровне, развивая свой бизнес.

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