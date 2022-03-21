В Москве пройдут тренинги по предпринимательству для старшеклассников

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве пройдут бесплатные тренинги по креативному и технологическому предпринимательству для старшеклассников от 16 до 18 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, в марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта "Бизнес-уик-энд. Старт".
"Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тысяч школьников, свыше двух тысяч из них прошли полное обучение", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что в 2022 году участникам программы впервые предстоит работать в трех направлениях предпринимательства: креативном, технологическом и устойчивом развитии. В качестве кейсов взяты реальные задачи.
"Ожидается, что на первом этапе программы около 22 тысяч московских школьников примут участие более чем в тысяче интерактивных вводных мастер-классов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Затем ребята переходят в наборный модуль – групповые встречи с наставниками для более детального погружения в программу. На этом этапе изучается формирование мотивации и поддержание командного тонуса, логика работы в спринт-режиме и постановка задач, расширение бизнес-кругозора, говорится в материале.
После этого для старшеклассников пройдет фестиваль "Старт", на котором подведут итоги групповых встреч с наставниками, а также презентуют программу образовательного модуля.
Команды, которые решат более глубоко погрузиться в предпринимательство, могут перейти в образовательный модуль. После обучения все желающие смогут поучаствовать в конкурсе, где они презентуют экспертам разработанные ими проекты.
Отмечается, что выпускники смогут зарегистрировать свое дело и при желании продолжить обучение на более продвинутом уровне, развивая свой бизнес.
Ранее международная онлайн-школа IT-профессий для детей Rebotica провела опрос среди школьников в возрасте от 8 до 14 лет и выяснила их предпочтения в области выбора будущей профессии. Исследование показало, что в пятерку самых популярных профессий у школьников вошли разработчик видеоигр (25% опрошенных), блогер с собственным каналом на YouTube (более 22%), программист (13,9%), веб-дизайнер (13,3%) и 3D-модельер (более 11%).
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