Опрос показал, кем хотят работать школьники в сфере IT

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Международная онлайн-школа IT-профессий для детей Rebotica провела опрос среди школьников в возрасте от 8 до 14 лет и выяснила их предпочтения в области выбора будущей профессии. Об этом сообщает газета "Известия".

Исследование показало, что в пятерку самых популярных профессий у школьников вошли разработчик видеоигр (25% опрошенных), блогер с собственным каналом на YouTube (более 22%), программист (13,9%), веб-дизайнер (13,3%) и 3D-модельер (более 11%).

Кроме того, самыми привлекательными сферами для будущего трудоустройства респонденты назвали крупные международные IT-компании (34,3%), крупные маркетплейсы и различные агрегаторы услуг и сервисов (11,9%), метавселенные (11,7%), крупные промышленные предприятия (8,4%), банки и финансовый сектор (6,5%).

В то же время о своем бизнесе мечтают 71,5% опрошенных школьников, а в режиме найма хотят работать только 28,5% ребят.

Российские школьники также поделились представлениями о будущем доходе в сфере IT. Более половины (51,8%) заявили, что рассчитывают на заработок более чем 300 тысяч рублей в месяц после освоения профессии. В свою очередь, 29,3% респондентов указали, что уровень их ожидаемого дохода – от 200 тысяч рублей в месяц. При этом 18,9% школьников надеются, что их потенциальный доход будет выше 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее компании "Росгосстрах жизнь" и Maximum education провели исследование и выяснили, что с обманом в онлайн-играх и звонками мошенников сталкивалось большинство российских школьников (76%). В опросе также говорится, что к перспективе преподавания в образовательных учреждениях финансовой грамотности большинство детей и взрослых отнеслось позитивно. Причем школьники приветствуют эту инициативу активнее своих родителей.