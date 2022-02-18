Россиянам могут дать возможность отзывать личные данные в один клик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые передали ранее финансовым организациям. Об этой инициативе сообщает газета "Известия".

По информации издания, механизм под условным названием "платформа согласий" обсуждается между представителями кредитных организаций РФ и Центробанком. Соответствующий опрос реализует ассоциация "ФинТех".

Предлагаемый к запуску ресурс позволил бы гражданам одномоментно управлять доступом банков и иных организаций к личным сведениям. К ним относятся биометрия, номера телефонов, адреса и геолокация.

Участие в обсуждениях принимают Газпромбанк, МКБ, ВТБ и ПСБ, сообщили представители соответствующих организаций. Готовность к диалогу также выразили в Сбербанке. В ВТБ сообщили, что уже передали свои предложения по инициативе в Банк России.

Регулятор, в свою очередь, отмечает, что новая платформа позволит упростить процесс предоставления данных из разных финансовых организаций с разрешения гражданина. Сами россияне получат удобную возможность управлять согласиями по аналогии со схемой работы "Цифрового профиля" с информацией из госисточников.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил отменить комиссию за внутрибанковские денежные переводы для физических лиц. По словам эксперта, данный вид операций стал более распространенным на фоне пандемии коронавируса.

